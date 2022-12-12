Шишкин Александр Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти1981
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Шишкин Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шишкина Евстолия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
директор школы, физик
Смерть
1981