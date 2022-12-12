Шишкин Александр Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкин Александр Афанасьевич

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Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Шишкин Афанасий

Мать: не указана

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шишкина Евстолия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишкина Евстолия Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
директор школы, физик
Смерть
1981
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