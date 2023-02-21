Шишкина (Иванова) Евстолия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Иванов Иван Степанович
Мать: Иванова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шишкин Александр Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
директор школы, историк
Смерть
1993