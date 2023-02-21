Шишкина (Иванова) Евстолия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШишкина (Иванова) Евстолия Ивановна

Шишкина (Иванова) Евстолия Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1888 г.р.

Муж

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Иванов Иван Степанович

Мать: Иванова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шишкин Александр Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишкин Александр Афанасьевич

Работа или профессия
Неизвестно
директор школы, историк
Смерть
1993
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close