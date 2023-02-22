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Тестов Иван Фёдоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Тестов Феодор Артемьев

Мать: не указана

Бракосочетание
07.01.1845

Жена: Тестова Марья Иванова

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
29.11.1845

Дочь: Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Тестова Марья Иванова

Рождение ребёнка
05.10.1848

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Тестова Марья Иванова

Смерть
Неизвестно
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