Тестов Иван Фёдоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Тестов Феодор Артемьев
Мать: не указана
Бракосочетание
07.01.1845
Жена: Тестова Марья Иванова
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
29.11.1845
Дочь: Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Тестова Марья Иванова
Рождение ребёнка
05.10.1848
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Тестова Марья Иванова
Смерть
Неизвестно