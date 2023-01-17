Тестова (Третьякова) Марья Иванова
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.01.1845
Муж: Тестов Иван Фёдоров
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
29.11.1845
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Тестов Иван Фёдоров
Рождение ребёнка
05.10.1848
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Тестов Иван Фёдоров
Смерть
Неизвестно