Тестова (Третьякова) Марья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТестова (Третьякова) Марья Иванова

Тестова (Третьякова) Марья Иванова

avatar

Место рождения

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
07.01.1845

Муж: Тестов Иван Фёдоров

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
29.11.1845

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Тестов Иван Фёдоров

Рождение ребёнка
05.10.1848

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Тестов Иван Фёдоров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close