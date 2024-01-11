Талызина (Чернигина) Людмила Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана Павловна
Отец ребёнка: Чернигин Павел Нестерович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернигин Алексей Павлович
Отец ребёнка: Чернигин Павел Нестерович
Бракосочетание
Неизвестно