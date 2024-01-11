Талызина (Чернигина) Людмила Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талызина (Чернигина) Людмила Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Павловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана Павловна

Отец ребёнка: Чернигин Павел Нестерович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернигин Алексей Павлович

Отец ребёнка: Чернигин Павел Нестерович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернигин Павел Нестерович

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