Чернигин Павел Нестерович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1921
Дата смерти13.02.2006
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1921
Отец: Чернигин Нестер Неизвестно
Мать: Неизвестно ?
Рождение ребёнка
11.03.1951
Мать ребёнка: Гусева Зинаида Степановна
с.Медведково, Фурмановский район, Ивновской области.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана Павловна
Мать ребёнка: Талызина Людмила Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернигин Алексей Павлович
Мать ребёнка: Талызина Людмила Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернигин Валерий Павлович
Мать ребёнка: Гусева Зинаида Степановна
село Медведково Фурмановского района Ивановской области
Смерть
13.02.2006