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Чернигин Павел Нестерович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1921

Дата смерти

13.02.2006

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1921

Отец: Чернигин Нестер Неизвестно

Мать: Неизвестно ?

Рождение ребёнка
11.03.1951

Сын: Чернигин Сергей Павлович

Мать ребёнка: Гусева Зинаида Степановна

с.Медведково, Фурмановский район, Ивновской области.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана Павловна

Мать ребёнка: Талызина Людмила Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернигин Алексей Павлович

Мать ребёнка: Талызина Людмила Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талызина Людмила Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернигин Валерий Павлович

Мать ребёнка: Гусева Зинаида Степановна

село Медведково Фурмановского района Ивановской области
Смерть
13.02.2006
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