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(Чернигина) Светлана Павловна
(Чернигина) Светлана Павловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Чернигин Павел Нестерович
1921 г.р.
Мать
Талызина (Чернигина) Людмила Алексеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
СЛ
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Биография
Биография
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Источники
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Чернигин Павел Нестерович
Мать:
Талызина Людмила Алексеевна
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