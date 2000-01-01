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- Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: - Евдоким Михайлович

Мать: Прасковья

Рождение ребёнка
02.02.1859

Сын: - Фёдор

Мать ребёнка: - Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
18.10.1860

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: - Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
01.12.1863

Сын: - Николай

Мать ребёнка: - Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
?.10.1870

Сын: - Иван

Мать ребёнка: - Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
02.06.1873

Дочь: Акилина

Мать ребёнка: - Авдотья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
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