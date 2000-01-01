- Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: - Евдоким Михайлович
Мать: Прасковья
Рождение ребёнка
02.02.1859
Сын: - Фёдор
Мать ребёнка: - Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
18.10.1860
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: - Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
01.12.1863
Сын: - Николай
Мать ребёнка: - Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
?.10.1870
Сын: - Иван
Мать ребёнка: - Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
02.06.1873
Дочь: Акилина
Мать ребёнка: - Авдотья Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно