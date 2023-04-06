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Харченко Пантелей Трофимович

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Место рождения

Крыловская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

28.07.1908

Дата смерти

09.07.1965

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1908

Отец: Харченко Трофим Никифоров

Мать: Харченко Ульяна

Крыловская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край
Был моложе своей жены - по ее собственным словам бабы Лены (Елизаветы)
Рождение ребёнка
04.03.1928

Сын: Харченко Алексей Пантелеевич

Мать ребёнка: Харченко Елизавета (Лена) Михайловна

Водораздельный, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
29.10.1930

Дочь: Козачек Вера Пантелеевна

Мать ребёнка: Харченко Елизавета (Лена) Михайловна

Водораздельный, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
13.08.1934

Сын: Харченко Иван Пантелеевич

Мать ребёнка: Харченко Елизавета (Лена) Михайловна

Водораздельный, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край
Средний сын в семье
Место жительства
1935
Водораздельный, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край
По данным из автобиографии сына Алексея Харченко Во время голодомора (1-го или 2-го) пришел пешком в 4-е отделение, был "очень молоденький" по словам будущей жены,
Рождение ребёнка
17.06.1939

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Харченко Елизавета (Лена) Михайловна

Запись акта о рождении: 59 от: 28.06.1939 Место регистрации: Ново-Сергиевский станичный совет Крыловского района Краснодарского края
Рождение ребёнка
16.09.1941

Сын: Харченко Михаил

Мать ребёнка: Харченко Елизавета (Лена) Михайловна

Водораздельный, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
09.07.1965
Водораздельный, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: Рак желудка | Умер от рака желудка. Внук Валера вспоминает:«Известие ( телеграмма) о его смерти пришло в Кисловодск. Они там были на отдыхе в это время.» Запись акта о смерти: 24 от: ... Показать все
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