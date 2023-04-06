Харченко Пантелей Трофимович
Место рождения
Дата рождения28.07.1908
Дата смерти09.07.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1908
Отец: Харченко Трофим Никифоров
Мать: Харченко Ульяна
Был моложе своей жены - по ее собственным словам бабы Лены (Елизаветы)
Рождение ребёнка
04.03.1928
Сын: Харченко Алексей Пантелеевич
Мать ребёнка: Харченко Елизавета (Лена) Михайловна
Рождение ребёнка
29.10.1930
Дочь: Козачек Вера Пантелеевна
Мать ребёнка: Харченко Елизавета (Лена) Михайловна
Рождение ребёнка
13.08.1934
Сын: Харченко Иван Пантелеевич
Мать ребёнка: Харченко Елизавета (Лена) Михайловна
Средний сын в семье
Место жительства
1935
По данным из автобиографии сына Алексея Харченко Во время голодомора (1-го или 2-го) пришел пешком в 4-е отделение, был "очень молоденький" по словам будущей жены,
Рождение ребёнка
17.06.1939
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Харченко Елизавета (Лена) Михайловна
Запись акта о рождении: 59 от: 28.06.1939 Место регистрации: Ново-Сергиевский станичный совет Крыловского района Краснодарского края
Рождение ребёнка
16.09.1941
Сын: Харченко Михаил
Мать ребёнка: Харченко Елизавета (Лена) Михайловна
Смерть
09.07.1965
Причина смерти: Рак желудка | Умер от рака желудка. Внук Валера вспоминает:«Известие ( телеграмма) о его смерти пришло в Кисловодск. Они там были на отдыхе в это время.» Запись акта о смерти: 24 от: ... Показать все