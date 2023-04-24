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Харченко Алексей Пантелеевич

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Место рождения

Водораздельный, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

04.03.1928

Дата смерти

20.12.1983

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1961 г.р.

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1928

Отец: Харченко Пантелей Трофимович

Мать: Харченко Елизавета (Лена) Михайловна

Водораздельный, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
1934
Зерносовхоз Новосергиевский
Переехали из Станицы Екатериновской в Новосергиевскую
Бракосочетание
27.08.1953

Жена: Харченко Нина

Красноярск, Красноярская область, Россия
Место жительства
Между 1953 и 1954
Красноярск-26, Красноярская область, Россия
По службе воинской. Адрес проживания: Красноярск-26, ул. Ленина, дом 21, кв.32
Рождение ребёнка
27.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Харченко Нина

Россия, Красноярск-26
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.07.1961

Сын: Харченко Юрий

Мать ребёнка: Харченко Нина

Красноярск-26
Красноярск-26, ул. Ленина, дом 21, кв.32
Военная служба
По 03.01.1981
город Железногорск, Красноярский край, Россия
Снабжение тыла. Красноярск-26
Работа или профессия
Неизвестно
Военный | Красная Армия
Смерть
20.12.1983
Крыловская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: Сердечный приступ | Не успел принять таблетки. На остановке ждал автобуса.
Похороны
Неизвестно
Водораздельный, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край
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