Харченко Алексей Пантелеевич
Место рождения
Дата рождения04.03.1928
Дата смерти20.12.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1928
Место жительства
1934
Зерносовхоз Новосергиевский
Переехали из Станицы Екатериновской в Новосергиевскую
Бракосочетание
27.08.1953
Жена: Харченко Нина
Красноярск, Красноярская область, Россия
Место жительства
Между 1953 и 1954
Красноярск-26, Красноярская область, Россия
По службе воинской. Адрес проживания: Красноярск-26, ул. Ленина, дом 21, кв.32
Рождение ребёнка
27.04.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Харченко Нина
Россия, Красноярск-26
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Рождение ребёнка
05.07.1961
Сын: Харченко Юрий
Мать ребёнка: Харченко Нина
Красноярск-26
Красноярск-26, ул. Ленина, дом 21, кв.32
Военная служба
По 03.01.1981
город Железногорск, Красноярский край, Россия
Снабжение тыла. Красноярск-26
Работа или профессия
Неизвестно
Военный | Красная Армия
Смерть
20.12.1983
Крыловская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: Сердечный приступ | Не успел принять таблетки. На остановке ждал автобуса.
Похороны
Неизвестно