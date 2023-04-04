Харченко Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Сын: Харченко Григорий Трофимович
Отец ребёнка: Харченко Трофим Никифоров
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Устинья Трофимовна
Отец ребёнка: Харченко Трофим Никифоров
Рождение ребёнка
28.09.1887
Сын: Харченко Григорий Трофимович
Отец ребёнка: Харченко Трофим Никифоров
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Гликерия Трофимовна
Отец ребёнка: Харченко Трофим Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Харченко Лука (Трофимович?)
Отец ребёнка: Харченко Трофим Никифоров
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Харченко Трофим Никифоров
Рождение ребёнка
28.07.1908
Сын: Харченко Пантелей Трофимович
Отец ребёнка: Харченко Трофим Никифоров
Был моложе своей жены - по ее собственным словам бабы Лены (Елизаветы)