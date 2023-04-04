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Харченко Ульяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Харченко Григорий Трофимович

Отец ребёнка: Харченко Трофим Никифоров

Крыловская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Устинья Трофимовна

Отец ребёнка: Харченко Трофим Никифоров

Рождение ребёнка
28.09.1887

Сын: Харченко Григорий Трофимович

Отец ребёнка: Харченко Трофим Никифоров

Крыловская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Гликерия Трофимовна

Отец ребёнка: Харченко Трофим Никифоров

Крыловская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Харченко Лука (Трофимович?)

Отец ребёнка: Харченко Трофим Никифоров

Рождение ребёнка
1895

Сын: Харченко Ефим Трофимович

Отец ребёнка: Харченко Трофим Никифоров

Крыловская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
28.07.1908

Сын: Харченко Пантелей Трофимович

Отец ребёнка: Харченко Трофим Никифоров

Крыловская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край
Был моложе своей жены - по ее собственным словам бабы Лены (Елизаветы)