Сексяев Григорий
Место рожденияСтарая Тепловка, Бузулукского уезда, Самарской губернии
Дата рождения18.02.1909
Дата смерти1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1909
Отец: Сексяев Ефрем
Мать: Сексяева Олимпиада
Старая Тепловка, Бузулукского уезда, Самарской губернии
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Сиксяева Александра Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1959