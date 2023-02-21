Сексяев Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сексяев Григорий

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Место рождения

Старая Тепловка, Бузулукского уезда, Самарской губернии

Дата рождения

18.02.1909

Дата смерти

1959

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1909

Отец: Сексяев Ефрем

Мать: Сексяева Олимпиада

Старая Тепловка, Бузулукского уезда, Самарской губернии
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Сиксяева Александра Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сиксяева Александра Васильевна

Смерть
1959
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