Разинькин Герасим Лукич
Место рождения
Дата рождения04.03.1823 ст.
Дата смертиПосле 1859
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1823 ст.
Отец: Разинькин Лука Герасимов
Мать: Разинькина Татьяна
Крещение
06.03.1823 ст.
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Разинькин Константин Герасимов
Мать ребёнка: Разинькина Прасковья Матвеева
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Разинькина Соломония Герасимова
Мать ребёнка: Разинькина Прасковья Матвеева
Рождение ребёнка
17.12.1858 ст.
Сын: Разинькин Степан Герасимов
Мать ребёнка: Разинькина Прасковья Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1859