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Разинькин Герасим Лукич

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

04.03.1823 ст.

Дата смерти

После 1859

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1823 ст.

Отец: Разинькин Лука Герасимов

Мать: Разинькина Татьяна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Крещение
06.03.1823 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Разинькин Константин Герасимов

Мать ребёнка: Разинькина Прасковья Матвеева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Разинькина Соломония Герасимова

Мать ребёнка: Разинькина Прасковья Матвеева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
17.12.1858 ст.

Сын: Разинькин Степан Герасимов

Мать ребёнка: Разинькина Прасковья Матвеева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Разинькина Прасковья Матвеева

Смерть
После 1859
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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