Разинькина Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиМежду 1818 и 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.07.1811 ст.
Дочь: Разинькина Ефимья Лукина
Отец ребёнка: Разинькин Лука Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Разинькина Мария Лукина
Отец ребёнка: Разинькин Лука Герасимов
Рождение ребёнка
25.07.1815 ст.
Отец ребёнка: Разинькин Лука Герасимов
Рождение ребёнка
01.11.1817 ст.
Отец ребёнка: Разинькин Лука Герасимов
Рождение ребёнка
10.05.1819 ст.
Отец ребёнка: Разинькин Лука Герасимов
Рождение ребёнка
20.07.1822 ст.
Сын: Разинькин Илья Лукич
Отец ребёнка: Разинькин Лука Герасимов
Рождение ребёнка
04.03.1823 ст.
Отец ребёнка: Разинькин Лука Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Разинькина Елизавета Лукина
Отец ребёнка: Разинькин Лука Герасимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1818 и 1834