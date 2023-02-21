Разинькина Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разинькина Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Между 1818 и 1834

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.07.1811 ст.

Дочь: Разинькина Ефимья Лукина

Отец ребёнка: Разинькин Лука Герасимов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Разинькина Мария Лукина

Отец ребёнка: Разинькин Лука Герасимов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
25.07.1815 ст.

Сын: Разинькин Евдоким Лукич

Отец ребёнка: Разинькин Лука Герасимов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.11.1817 ст.

Сын: Разинькин Кузьма Лукич

Отец ребёнка: Разинькин Лука Герасимов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
10.05.1819 ст.

Сын: Разинькин Тимофей Лукич

Отец ребёнка: Разинькин Лука Герасимов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.07.1822 ст.

Сын: Разинькин Илья Лукич

Отец ребёнка: Разинькин Лука Герасимов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
04.03.1823 ст.

Сын: Разинькин Герасим Лукич

Отец ребёнка: Разинькин Лука Герасимов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Разинькина Елизавета Лукина

Отец ребёнка: Разинькин Лука Герасимов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Разинькин Лука Герасимов

Смерть
Между 1818 и 1834
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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