Разинькина Прасковья Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разинькина Прасковья Матвеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

После 1859

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Разинькин Константин Герасимов

Отец ребёнка: Разинькин Герасим Лукич

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Разинькина Соломония Герасимова

Отец ребёнка: Разинькин Герасим Лукич

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
17.12.1858 ст.

Сын: Разинькин Степан Герасимов

Отец ребёнка: Разинькин Герасим Лукич

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Разинькин Герасим Лукич

Смерть
После 1859
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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