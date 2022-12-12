Разинькина Прасковья Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиПосле 1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Разинькин Константин Герасимов
Отец ребёнка: Разинькин Герасим Лукич
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Разинькина Соломония Герасимова
Отец ребёнка: Разинькин Герасим Лукич
Рождение ребёнка
17.12.1858 ст.
Сын: Разинькин Степан Герасимов
Отец ребёнка: Разинькин Герасим Лукич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1859