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Цаплин Семен Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Цаплин Андрей Сергеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
24.11.1922

Жена: Цаплина Ксения Филипповна

Рождение ребёнка
12.12.1924

Дочь: Зименская Прасковья Семеновна

Мать ребёнка: Цаплина Ксения Филипповна

Рождение ребёнка
14.02.1929

Дочь: Жигулина Анна Семеновна

Мать ребёнка: Цаплина Ксения Филипповна

Смерть
Неизвестно
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