Цаплин Семен Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Цаплин Андрей Сергеевич
Бракосочетание
24.11.1922
Рождение ребёнка
12.12.1924
Дочь: Зименская Прасковья Семеновна
Мать ребёнка: Цаплина Ксения Филипповна
Рождение ребёнка
14.02.1929
Дочь: Жигулина Анна Семеновна
Мать ребёнка: Цаплина Ксения Филипповна
Смерть
Неизвестно