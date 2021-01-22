Жигулина (Цаплина) Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1929
Дата смерти22.01.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1929
Отец: Цаплин Семен Андреевич
Рождение ребёнка
30.03.1954
Сын: Жигулин Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Жигулин Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
28.09.1960
Дочь: Хрущева Юлия Михайловна
Отец ребёнка: Жигулин Михаил Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.01.2021