Жигулина (Цаплина) Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жигулина (Цаплина) Анна Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1929

Дата смерти

22.01.2021

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1929

Отец: Цаплин Семен Андреевич

Мать: Цаплина Ксения Филипповна

Рождение ребёнка
30.03.1954

Сын: Жигулин Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Жигулин Михаил Алексеевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.09.1960

Дочь: Хрущева Юлия Михайловна

Отец ребёнка: Жигулин Михаил Алексеевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жигулин Михаил Алексеевич

Смерть
22.01.2021
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