Жигулин Михаил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1924
Дата смерти17.09.1994
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1924
Отец: Жигулин Алексей Федорович
Мать: Жигулина Нина Павловна
Рождение ребёнка
30.03.1954
Сын: Жигулин Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Жигулина Анна Семеновна
Рождение ребёнка
28.09.1960
Дочь: Хрущева Юлия Михайловна
Мать ребёнка: Жигулина Анна Семеновна
Смерть
17.09.1994