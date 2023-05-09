Жигулин Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жигулин Михаил Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1924

Дата смерти

17.09.1994

Пол

Мужской

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1924

Отец: Жигулин Алексей Федорович

Мать: Жигулина Нина Павловна

Рождение ребёнка
30.03.1954

Сын: Жигулин Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Жигулина Анна Семеновна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.09.1960

Дочь: Хрущева Юлия Михайловна

Мать ребёнка: Жигулина Анна Семеновна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
17.09.1994
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