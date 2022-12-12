Костинова (Дуракова) Прасковья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костинова (Дуракова) Прасковья Ефимовна

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Место рождения

Старое Роговое, Горшеченский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1769 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Старое Роговое, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Костинова Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: Костинов Дмитрий Алексеевич

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Костинов Стефан Дмитриевич

Отец ребёнка: Костинов Дмитрий Алексеевич

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Костинов Козьма Дмитриевич

Отец ребёнка: Костинов Дмитрий Алексеевич

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Костинова Агафья Дмитриевна

Отец ребёнка: Костинов Дмитрий Алексеевич

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костинов Дмитрий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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