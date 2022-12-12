Костинова (Дуракова) Прасковья Ефимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Костинова Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Костинов Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Костинов Стефан Дмитриевич
Отец ребёнка: Костинов Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Костинов Козьма Дмитриевич
Отец ребёнка: Костинов Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Костинова Агафья Дмитриевна
Отец ребёнка: Костинов Дмитрий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно