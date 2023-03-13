Константиновъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Сын: Баскаковъ Степанъ
Мать ребёнка: Наталья Васильева
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Новикова Прасковья
Мать ребёнка: Наталья Васильева
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Наталья Васильева
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Аксинья
Мать ребёнка: Наталья Васильева
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: Наталья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Васильева