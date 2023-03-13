Наталья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Сын: Баскаковъ Степанъ
Отец ребёнка: Константиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Новикова Прасковья
Отец ребёнка: Константиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Константиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Аксинья
Отец ребёнка: Константиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Константиновъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Константиновъ Иванъ