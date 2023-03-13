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Наталья Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1763

Сын: Баскаковъ Степанъ

Отец ребёнка: Константиновъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Новикова Прасковья

Отец ребёнка: Константиновъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Константиновъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Аксинья

Отец ребёнка: Константиновъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1776

Сын: Константиновъ Тимофей

Отец ребёнка: Константиновъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константиновъ Иванъ

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