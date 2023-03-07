Нечин Григорий Степанович
Место рождения
Дата рождения19.11.1848
Дата смертиПосле 1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1848
Отец: Нечин Степан Иванович
Мать: Нечина Евдокия Ильинична
Бракосочетание
06.10.1871
Рождение ребёнка
28.03.1880
Мать ребёнка: Нечина Феодосья Максимовна
Рождение ребёнка
14.11.1884
Сын: Нечин Матвей
Мать ребёнка: Нечина Феодосья Максимовна
Смерть
После 1901