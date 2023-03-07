Нечин Григорий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечин Григорий Степанович

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Место рождения

Воскресенка, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

19.11.1848

Дата смерти

После 1901

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1848

Отец: Нечин Степан Иванович

Мать: Нечина Евдокия Ильинична

Воскресенка, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
06.10.1871

Жена: Нечина Феодосья Максимовна

Рождение ребёнка
28.03.1880

Сын: Нечин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Нечина Феодосья Максимовна

Воскресенка, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.11.1884

Сын: Нечин Матвей

Мать ребёнка: Нечина Феодосья Максимовна

Воскресенка, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1901
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