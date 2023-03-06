Нечин Степан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смерти08.05.1870
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Нечин Иван Ильич
Мать: Нечина мб Ивановна
Бракосочетание
Между 1839 и 1843
Жена: Нечина Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
19.11.1848
Сын: Нечин Григорий Степанович
Мать ребёнка: Нечина Евдокия Ильинична
Воскресенка, Волжский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
08.05.1870