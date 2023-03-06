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Нечин Степан Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

08.05.1870

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Нечин Иван Ильич

Мать: Нечина мб Ивановна

Бракосочетание
Между 1839 и 1843

Жена: Нечина Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
19.11.1848

Сын: Нечин Григорий Степанович

Мать ребёнка: Нечина Евдокия Ильинична

Воскресенка, Волжский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
08.05.1870
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