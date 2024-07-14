(Ахметова) Фавзия
Место рождения
Дата рождения09.08.1916
Дата смерти2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ахметов Габбас Ахметович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ахметов Габбас Ахметович
Рождение ребёнка
03.08.1948
Дочь: Мулявко (Ахметова) Разида Габбасовна
Отец ребёнка: Ахметов Габбас Ахметович
Смерть
2006