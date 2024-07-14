(Ахметова) Фавзия 09.08.1916 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Ахметова) Фавзия

Место рождения

Насибаш, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

09.08.1916

Дата смерти

2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1948 г.р.
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Добавил:

ЭН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Насибаш, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахметов Рафис Габбасович

Отец ребёнка: Ахметов Габбас Ахметович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахметов Габбас Ахметович

Рождение ребёнка
03.08.1948

Дочь: Мулявко (Ахметова) Разида Габбасовна

Отец ребёнка: Ахметов Габбас Ахметович

Смерть
2006
Насибаш, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

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