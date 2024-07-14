Ахметов Габбас Ахметович
Место рождения
Дата рождения24.01.1910
Дата смерти07.05.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1910
Отец: Минлеахмет Зиязетдинов
Мать: Фатима Юсуфовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Ахметова) Фавзия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Ахметова) Фавзия
Рождение ребёнка
03.08.1948
Дочь: Мулявко (Ахметова) Разида Габбасовна
Мать ребёнка: (Ахметова) Фавзия
Смерть
07.05.1978