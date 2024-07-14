Ахметов Габбас Ахметович 24.01.1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ахметов Габбас Ахметович

Место рождения

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

24.01.1910

Дата смерти

07.05.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЭН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1910

Отец: Минлеахмет Зиязетдинов

Мать: Фатима Юсуфовна

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахметов Рафис Габбасович

Мать ребёнка: (Ахметова) Фавзия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Ахметова) Фавзия

Рождение ребёнка
03.08.1948

Дочь: Мулявко (Ахметова) Разида Габбасовна

Мать ребёнка: (Ахметова) Фавзия

Смерть
07.05.1978
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

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