Шутов Оксен Титов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1703
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703
Отец: Шутов Тит (Титко) Петров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1736
Дочь: Максимова Устинья Оксенова
Мать ребёнка: Шутова Фекла Андреева
поч. Лабзеневской, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1743
Дочь: Анисья Оксенова
Мать ребёнка: Шутова Фекла Андреева
поч. Лабзеневской, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1745
Мать ребёнка: Шутова Фекла Андреева
поч. Лабзеневской, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1745
Дочь: Ефимия Оксенова
Мать ребёнка: Шутова Фекла Андреева
поч. Лабзеневской, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: Анна Оксенова
Мать ребёнка: Шутова Фекла Андреева
поч. Лабзеневской, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Шутов Яким (Оксенов)
Мать ребёнка: Шутова Фекла Андреева
поч. Лабзеневской, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шутова Фекла Андреева
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Лабзеневской, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762