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Шутов Оксен Титов

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Место рождения

Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1703

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703

Отец: Шутов Тит (Титко) Петров

Мать: не указана

Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1736

Дочь: Максимова Устинья Оксенова

Мать ребёнка: Шутова Фекла Андреева

поч. Лабзеневской, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1743

Дочь: Анисья Оксенова

Мать ребёнка: Шутова Фекла Андреева

поч. Лабзеневской, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Шутов Прокопий (Оксенов)

Мать ребёнка: Шутова Фекла Андреева

поч. Лабзеневской, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1745

Дочь: Ефимия Оксенова

Мать ребёнка: Шутова Фекла Андреева

поч. Лабзеневской, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: Анна Оксенова

Мать ребёнка: Шутова Фекла Андреева

поч. Лабзеневской, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Шутов Яким (Оксенов)

Мать ребёнка: Шутова Фекла Андреева

поч. Лабзеневской, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шутова Фекла Андреева

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Лабзеневской, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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