Шутов Тит (Титко) Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШутов Тит (Титко) Петров

Шутов Тит (Титко) Петров

avatar

Место рождения

Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1677

Дата смерти

1727

Пол

Мужской

Отец

Около 1658 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1677

Отец: Шутов Петр Тимофеев

Мать: не указана

Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1703

Сын: Шутов Оксен Титов

Мать ребёнка: не указана

Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Шутов Герасим Титов

Мать ребёнка: не указана

Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1727
Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close