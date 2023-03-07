Шутов Тит (Титко) Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1677
Дата смерти1727
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1677
Отец: Шутов Петр Тимофеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1703
Сын: Шутов Оксен Титов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1713
Сын: Шутов Герасим Титов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1727