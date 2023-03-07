Шутов Герасим Титов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1713
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713
Отец: Шутов Тит (Титко) Петров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1740
Дочь: Коршукова Евдокия Герасимова
Мать ребёнка: Шутова Матрона Силина
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Шутов Петр Герасимов
Мать ребёнка: Шутова Матрона Силина
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Ксения Герасимова
Мать ребёнка: Шутова Матрона Силина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шутова Матрона Силина
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Лабзеневской, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762