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Шутов Герасим Титов

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Место рождения

Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1713

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1677 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1712 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713

Отец: Шутов Тит (Титко) Петров

Мать: не указана

Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1740

Дочь: Коршукова Евдокия Герасимова

Мать ребёнка: Шутова Матрона Силина

Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Шутов Петр Герасимов

Мать ребёнка: Шутова Матрона Силина

Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Ксения Герасимова

Мать ребёнка: Шутова Матрона Силина

Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шутова Матрона Силина

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Лабзеневской, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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