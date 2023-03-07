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Шутова Матрона Силина

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Место рождения

дер. Писаревская, Кырчанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1713 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Писаревская, Кырчанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1740

Дочь: Коршукова Евдокия Герасимова

Отец ребёнка: Шутов Герасим Титов

Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Шутов Петр Герасимов

Отец ребёнка: Шутов Герасим Титов

Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Ксения Герасимова

Отец ребёнка: Шутов Герасим Титов

Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шутов Герасим Титов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Лабзеневской, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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