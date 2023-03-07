Шутова Матрона Силина
Место рождениядер. Писаревская, Кырчанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1712
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1712
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Писаревская, Кырчанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1740
Дочь: Коршукова Евдокия Герасимова
Отец ребёнка: Шутов Герасим Титов
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Шутов Петр Герасимов
Отец ребёнка: Шутов Герасим Титов
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Ксения Герасимова
Отец ребёнка: Шутов Герасим Титов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шутов Герасим Титов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Лабзеневской, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762