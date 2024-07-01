Логинов Ларион Семенович
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смерти26.09.1878
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Логинов Семен
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Логинова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Яковлева (Логинова) Марья Ларионовна
Мать ребёнка: Логинова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Логинова Дарья Ивановна
Смерть
26.09.1878
от обжога