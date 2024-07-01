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Логинов Ларион Семенович

Место рождения

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1810

Дата смерти

26.09.1878

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Логинов Семен

Мать: не указана

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Яковлева (Логинова) Марья Ларионовна

Мать ребёнка: Логинова Дарья Ивановна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1845

Сын: Логинов Иван Ларионович

Мать ребёнка: Логинова Дарья Ивановна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
26.09.1878
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
от обжога

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