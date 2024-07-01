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Логинова Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Между 1859 и 1868

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логинов Ларион Семенович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Яковлева (Логинова) Марья Ларионовна

Отец ребёнка: Логинов Ларион Семенович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1845

Сын: Логинов Иван Ларионович

Отец ребёнка: Логинов Ларион Семенович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1849
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Между 1859 и 1868
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

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