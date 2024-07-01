Логинова Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиМежду 1859 и 1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Яковлева (Логинова) Марья Ларионовна
Отец ребёнка: Логинов Ларион Семенович
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Логинов Ларион Семенович
Место жительства
1849
Смерть
Между 1859 и 1868