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Юленков Владимир Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1946

Дата смерти

С 2011 по 2012

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1946

Отец: Юленков Евгений

Мать: Юленкова Нина Александровна

г.Киров или Кирово-Чепецкий р-н, Каринторф
Рождение ребёнка
25.05.1969

Дочь: Сухорукова (Юленкова) Ирина Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
17.01.1973

Сын: Юленков Сергей Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
С 2011 по 2012

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