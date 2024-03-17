Юленков Владимир Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1946
Дата смертиС 2011 по 2012
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
13.04.1946
Отец: Юленков Евгений
г.Киров или Кирово-Чепецкий р-н, Каринторф
Рождение ребёнка
25.05.1969
Дочь: Сухорукова (Юленкова) Ирина Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
17.01.1973
Сын: Юленков Сергей Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
С 2011 по 2012