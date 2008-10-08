Юленков Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1973
Дата смерти08.10.2008
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1973
Отец: Юленков Владимир Евгеньевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
08.10.2008