Юленков Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юленков Сергей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1973

Дата смерти

08.10.2008

Пол

Мужской

Отец

1946 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1973

Отец: Юленков Владимир Евгеньевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
08.10.2008

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