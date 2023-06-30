Юленков Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
м.б Кирово-Чепецкий р-н, Каринторф
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.04.1946
Сын: Юленков Владимир Евгеньевич
Мать ребёнка: Юленкова Нина Александровна
г.Киров или Кирово-Чепецкий р-н, Каринторф
Смерть
Неизвестно
Похоронен в Кирове