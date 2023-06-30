Юленков Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юленков Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1920 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

м.б Кирово-Чепецкий р-н, Каринторф
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юленкова Нина Александровна

Рождение ребёнка
13.04.1946

Сын: Юленков Владимир Евгеньевич

Мать ребёнка: Юленкова Нина Александровна

г.Киров или Кирово-Чепецкий р-н, Каринторф
Смерть
Неизвестно
Похоронен в Кирове

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