(Горохова) Ефросинья Васильева
Место рожденияд. Конево, Костромская обл, Россия
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1780
Дочь: ((Горохов)) Мария Афанасьева
Отец ребёнка: (Горохов) Афанасий Осипов
Рождение ребёнка
1783
Дочь: ((Горохов)) Мария Афанасьева
Отец ребёнка: (Горохов) Афанасий Осипов
Рождение ребёнка
1783
Сын: (Горохов) Абрам Афанасьев
Отец ребёнка: (Горохов) Афанасий Осипов
Рождение ребёнка
1786
Сын: (Горохов) Никифор Афанасьев
Отец ребёнка: (Горохов) Афанасий Осипов
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: (Горохов) Афанасий Осипов
Рождение ребёнка
1794
Сын: (Горохов) Максим Афанасьев
Отец ребёнка: (Горохов) Афанасий Осипов
Смерть
Неизвестно