(Горохова) Ефросинья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Горохова) Ефросинья Васильева

Место рождения

д. Конево, Костромская обл, Россия

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (Горохов) Афанасий Осипов

Рождение ребёнка
1780

Дочь: ((Горохов)) Мария Афанасьева

Отец ребёнка: (Горохов) Афанасий Осипов

Рождение ребёнка
1783

Дочь: ((Горохов)) Мария Афанасьева

Отец ребёнка: (Горохов) Афанасий Осипов

Рождение ребёнка
1783

Сын: (Горохов) Абрам Афанасьев

Отец ребёнка: (Горохов) Афанасий Осипов

Рождение ребёнка
1786

Сын: (Горохов) Никифор Афанасьев

Отец ребёнка: (Горохов) Афанасий Осипов

Рождение ребёнка
1792

Сын: (Горохов) Карп Афанасьев

Отец ребёнка: (Горохов) Афанасий Осипов

Рождение ребёнка
1794

Сын: (Горохов) Максим Афанасьев

Отец ребёнка: (Горохов) Афанасий Осипов

Смерть
Неизвестно

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