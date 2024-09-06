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(Горохов) Никифор Афанасьев

Место рождения

д. Кокуй, Костромская обл, Россия

Дата рождения

1786

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: (Горохов) Афанасий Осипов

Мать: (Горохова) Ефросинья Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Горохова) ...

Рождение ребёнка
1809

Сын: (Горохов) Яков Никифоров

Мать ребёнка: (Горохова) ...

Рождение ребёнка
1813

Сын: (Горохов) Куприян Никифоров

Мать ребёнка: (Горохова) ...

Рождение ребёнка
1821

Сын: (Горохов) Василий Никифоров

Мать ребёнка: (Горохова) ...

Рождение ребёнка
1830

Сын: (Горохов) Тимофей Никифоров

Мать ребёнка: (Горохова) ...

Смерть
1844

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