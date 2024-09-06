(Горохов) Никифор Афанасьев
Место рожденияд. Кокуй, Костромская обл, Россия
Дата рождения1786
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Горохова) ...
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: (Горохова) ...
Рождение ребёнка
1813
Сын: (Горохов) Куприян Никифоров
Мать ребёнка: (Горохова) ...
Рождение ребёнка
1821
Сын: (Горохов) Василий Никифоров
Мать ребёнка: (Горохова) ...
Рождение ребёнка
1830
Сын: (Горохов) Тимофей Никифоров
Мать ребёнка: (Горохова) ...
Смерть
1844