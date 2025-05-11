Пушкин Алексей Фёдорович
мужской, родился 03.03.1717, Кореневщино, Добровский муниципальный район, Липецкая область
умер 05.11.1777
Супруги
Пушкина (Ржевская) Сарра Юрьевна1716 г.р.
Дети
Пушкин Юрий Алексеевич1743 г.р.
Пушкина Екатерина Алексеевна1744 г.р.Показать еще 5
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Кореневщино, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1742
Рождение ребёнка
1743
Мать ребёнка: Пушкина (Ржевская) Сарра Юрьевна
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Пушкина Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Пушкина (Ржевская) Сарра Юрьевна
Рождение ребёнка
1745
Мать ребёнка: Пушкина (Ржевская) Сарра Юрьевна
Рождение ребёнка
Около 1745
Сын: Пушкин Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Пушкина (Ржевская) Сарра Юрьевна
Рождение ребёнка
20.01.1745
Дочь: Ганнибал (Пушкина) Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Пушкина (Ржевская) Сарра Юрьевна
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
?.12.1745
Мать ребёнка: Пушкина (Ржевская) Сарра Юрьевна
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Овцына (Пушкина) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Пушкина (Ржевская) Сарра Юрьевна
Смерть
05.11.1777