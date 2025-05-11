Пушкин Алексей Фёдорович 03.03.1717 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пушкин Алексей Фёдорович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 03.03.1717, Кореневщино, Добровский муниципальный район, Липецкая область

умер 05.11.1777

Супруги
Пушкина (Ржевская) Сарра Юрьевна1716 г.р.
Дети
Пушкин Юрий Алексеевич1743 г.р.
Пушкина Екатерина Алексеевна1744 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Кореневщино, Добровский муниципальный район, Липецкая область

Бракосочетание
1742

Жена: Пушкина (Ржевская) Сарра Юрьевна

http://lounb.ru/calendar/all-dates/pushkin-aleksej-fedorovich-1717-1777

Рождение ребёнка
1743

Сын: Пушкин Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Пушкина (Ржевская) Сарра Юрьевна

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Пушкина Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Пушкина (Ржевская) Сарра Юрьевна

Рождение ребёнка
1745

Сын: Пушкин Маркел Алексеевич

Мать ребёнка: Пушкина (Ржевская) Сарра Юрьевна

Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Пушкин Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Пушкина (Ржевская) Сарра Юрьевна

Рождение ребёнка
20.01.1745

Дочь: Ганнибал (Пушкина) Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Пушкина (Ржевская) Сарра Юрьевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Рождение ребёнка
?.12.1745

Сын: Пушкин Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Пушкина (Ржевская) Сарра Юрьевна

Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Овцына (Пушкина) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Пушкина (Ржевская) Сарра Юрьевна

Смерть
05.11.1777

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