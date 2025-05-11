Овцына (Пушкина) Анна Алексеевна
женский, родилась Около 1750
умерла После 1788
ОтецПушкин Алексей Фёдорович03.03.1717 г.р.
МатьПушкина (Ржевская) Сарра Юрьевна1716 г.р.
Супруги
Овцын Алексей МихайловичПосле 1725 г.р.
Дети
Овцын Дмитрий АлексеевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Овцын Алексей Михайлович
Бракосочетание
1777
Смерть
После 1788