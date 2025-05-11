Овцына (Пушкина) Анна Алексеевна Около 1750 — найти родственников по фамилии на Familio

Овцына (Пушкина) Анна Алексеевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Около 1750

умерла После 1788

Отец
Пушкин Алексей Фёдорович03.03.1717 г.р.
Мать
Пушкина (Ржевская) Сарра Юрьевна1716 г.р.
Супруги
Овцын Алексей МихайловичПосле 1725 г.р.
Дети
Овцын Дмитрий АлексеевичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: Пушкин Алексей Фёдорович

Мать: Пушкина (Ржевская) Сарра Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овцын Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Овцын Алексей Михайлович

Бракосочетание
1777

Муж: Овцын Алексей Михайлович

Смерть
После 1788

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