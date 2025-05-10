Пушкин Михаил Алексеевич
мужской, родился ?.12.1745
умер 1793
ОтецПушкин Алексей Фёдорович03.03.1717 г.р.
МатьПушкина (Ржевская) Сарра Юрьевна1716 г.р.
Супруги
Пушкина (Мишукова) Анна АндреевнаОколо 1767 г.р.
Дети
Пушкин Алексей Михайлович1793 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1745
Бракосочетание
15.09.1791
Рождение ребёнка
1793
Сын: Пушкин Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Пушкина (Мишукова) Анна Андреевна
Смерть
1793