Пушкин Михаил Алексеевич ?.12.1745 — найти родственников по фамилии на Familio

Пушкин Михаил Алексеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился ?.12.1745

умер 1793

Отец
Пушкин Алексей Фёдорович03.03.1717 г.р.
Мать
Пушкина (Ржевская) Сарра Юрьевна1716 г.р.
Супруги
Пушкина (Мишукова) Анна АндреевнаОколо 1767 г.р.
Дети
Пушкин Алексей Михайлович1793 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1745

Отец: Пушкин Алексей Фёдорович

Мать: Пушкина (Ржевская) Сарра Юрьевна

Бракосочетание
15.09.1791

Жена: Пушкина (Мишукова) Анна Андреевна

Рождение ребёнка
1793

Сын: Пушкин Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Пушкина (Мишукова) Анна Андреевна

Смерть
1793

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