Волуйский Виктор Иванович
Место рождения
Дата рождения05.03.1901 ст.
Дата смерти29.06.1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1901 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.06.1927
Дочь: Масленникова Мария Викторовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.06.1949
Михайловск, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край