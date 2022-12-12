Волуйский Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волуйский Виктор Иванович

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Место рождения

Бурукшун, Ипатовский, Ставропольский край

Дата рождения

05.03.1901 ст.

Дата смерти

29.06.1949

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1901 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бурукшун, Ипатовский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
18.06.1927

Дочь: Масленникова Мария Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Бурукшун, Ипатовский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волуйская Александра Михайловна

Смерть
29.06.1949
Михайловск, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
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