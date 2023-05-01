Семенова Наталья Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1767
Отец ребёнка: Федор Семёнович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 38 оборот
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Семенова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Федор Семёнович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 38 об
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Семёнович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно