Семенова Наталья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова Наталья Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1727 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Семенов Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Федор Семёнович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 38 оборот
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Семенова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Федор Семёнович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 38 об
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Семёнович

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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