Петровская (Ковалева) Марфа Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Бракосочетание
22.11.1897
Рождение ребёнка
10.03.1898
Дочь: Соловьева Александра Ивановна
Отец ребёнка: Петровский Иван Аврамович
Рождение ребёнка
21.09.1899
Сын: Петровский Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Петровский Иван Аврамович
Рождение ребёнка
16.11.1901
Сын: Петровский Матвей Иванович
Отец ребёнка: Петровский Иван Аврамович
Рождение ребёнка
14.12.1903
Сын: Петровский Матвей Иванович
Отец ребёнка: Петровский Иван Аврамович
Рождение ребёнка
05.03.1906
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Петровский Иван Аврамович
Рождение ребёнка
19.09.1908
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Петровский Иван Аврамович
Рождение ребёнка
23.01.1914
Отец ребёнка: Петровский Иван Аврамович
Рождение ребёнка
02.06.1916
Дочь: Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Петровский Иван Аврамович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно