Петровская (Ковалева) Марфа Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петровская (Ковалева) Марфа Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Ковалев Никифор Антонович

Мать: Ковалева Евдокия Ивановна

Бракосочетание
22.11.1897

Муж: Петровский Иван Аврамович

Рождение ребёнка
10.03.1898

Дочь: Соловьева Александра Ивановна

Отец ребёнка: Петровский Иван Аврамович

Рождение ребёнка
21.09.1899

Сын: Петровский Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Петровский Иван Аврамович

Рождение ребёнка
16.11.1901

Сын: Петровский Матвей Иванович

Отец ребёнка: Петровский Иван Аврамович

Рождение ребёнка
14.12.1903

Сын: Петровский Матвей Иванович

Отец ребёнка: Петровский Иван Аврамович

Рождение ребёнка
05.03.1906

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Петровский Иван Аврамович

Рождение ребёнка
19.09.1908

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Петровский Иван Аврамович

Рождение ребёнка
23.01.1914

Сын: Петровский Иван Иванович

Отец ребёнка: Петровский Иван Аврамович

Рождение ребёнка
02.06.1916

Дочь: Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Петровский Иван Аврамович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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