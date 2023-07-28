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Ковалев Никифор Антонович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Петровская Марфа Никифоровна

Мать ребёнка: Ковалева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Ковалева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Ковалев Харлампий Никифорович

Мать ребёнка: Ковалева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Екатерина Никифоровна

Мать ребёнка: Ковалева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Ковалев Илья Никифорович

Мать ребёнка: Ковалева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Ковалев Алексей Никифорович

Мать ребёнка: Ковалева Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалева Евдокия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно