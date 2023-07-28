Ковалев Никифор Антонович
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Петровская Марфа Никифоровна
Мать ребёнка: Ковалева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Ковалева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Ковалев Харлампий Никифорович
Мать ребёнка: Ковалева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Екатерина Никифоровна
Мать ребёнка: Ковалева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Ковалева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Ковалев Алексей Никифорович
Мать ребёнка: Ковалева Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно