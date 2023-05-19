Петровский Иван Аврамович
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смерти25.12.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Бракосочетание
22.11.1897
Рождение ребёнка
10.03.1898
Дочь: Соловьева Александра Ивановна
Мать ребёнка: Петровская Марфа Никифоровна
Рождение ребёнка
21.09.1899
Сын: Петровский Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Петровская Марфа Никифоровна
Рождение ребёнка
16.11.1901
Сын: Петровский Матвей Иванович
Мать ребёнка: Петровская Марфа Никифоровна
Рождение ребёнка
14.12.1903
Сын: Петровский Матвей Иванович
Мать ребёнка: Петровская Марфа Никифоровна
Рождение ребёнка
05.03.1906
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Петровская Марфа Никифоровна
Рождение ребёнка
19.09.1908
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Петровская Марфа Никифоровна
Рождение ребёнка
23.01.1914
Мать ребёнка: Петровская Марфа Никифоровна
Рождение ребёнка
02.06.1916
Дочь: Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Петровская Марфа Никифоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.12.1915