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Петровский Иван Аврамович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1874

Дата смерти

25.12.1915

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Петровский Авраам Яковлевич

Мать: Петровская Фекла Панфиловна

Бракосочетание
22.11.1897

Жена: Петровская Марфа Никифоровна

Рождение ребёнка
10.03.1898

Дочь: Соловьева Александра Ивановна

Мать ребёнка: Петровская Марфа Никифоровна

Рождение ребёнка
21.09.1899

Сын: Петровский Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Петровская Марфа Никифоровна

Рождение ребёнка
16.11.1901

Сын: Петровский Матвей Иванович

Мать ребёнка: Петровская Марфа Никифоровна

Рождение ребёнка
14.12.1903

Сын: Петровский Матвей Иванович

Мать ребёнка: Петровская Марфа Никифоровна

Рождение ребёнка
05.03.1906

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Петровская Марфа Никифоровна

Рождение ребёнка
19.09.1908

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Петровская Марфа Никифоровна

Рождение ребёнка
23.01.1914

Сын: Петровский Иван Иванович

Мать ребёнка: Петровская Марфа Никифоровна

Рождение ребёнка
02.06.1916

Дочь: Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Петровская Марфа Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.12.1915