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Петровская Фекла Панфиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

20.11.1915

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Петровский Алексей Аврамович

Отец ребёнка: Петровский Авраам Яковлевич

Рождение ребёнка
04.10.1860

Дочь: Христина Неизвестно

Отец ребёнка: Петровский Авраам Яковлевич

Рождение ребёнка
27.04.1862

Сын: Петровский Василий Аврамович

Отец ребёнка: Петровский Авраам Яковлевич

Рождение ребёнка
1874

Сын: Петровский Иван Аврамович

Отец ребёнка: Петровский Авраам Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петровский Авраам Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.11.1915
Причина смерти: старость