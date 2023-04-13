Петровская Фекла Панфиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смерти20.11.1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Сын: Петровский Алексей Аврамович
Отец ребёнка: Петровский Авраам Яковлевич
Рождение ребёнка
04.10.1860
Дочь: Христина Неизвестно
Отец ребёнка: Петровский Авраам Яковлевич
Рождение ребёнка
27.04.1862
Сын: Петровский Василий Аврамович
Отец ребёнка: Петровский Авраам Яковлевич
Рождение ребёнка
1874
Сын: Петровский Иван Аврамович
Отец ребёнка: Петровский Авраам Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.11.1915
Причина смерти: старость