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Луньков Михаил Фёдорович

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Место рождения

Глотаево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

15.10.1929

Дата смерти

04.07.2005

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1889 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1929

Отец: Луньков Фёдор Иванович

Мать: Лунькова Евдокия Ефремовна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
Около 1953

Жена: Лунькова Вера Васильевна

Рождение ребёнка
22.08.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лунькова Вера Васильевна

Парышево, Домодедово, Московская область
Место жительства
До 04.07.2005
Михнево, Ступино, Московская область
Смерть
04.07.2005
Михнево, Ступино, Московская область
Похороны
?.07.2005
Михнево, Ступино, Московская область
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