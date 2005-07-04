Луньков Михаил Фёдорович
Место рождения
Дата рождения15.10.1929
Дата смерти04.07.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1929
Отец: Луньков Фёдор Иванович
Бракосочетание
Около 1953
Жена: Лунькова Вера Васильевна
Рождение ребёнка
22.08.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лунькова Вера Васильевна
Парышево, Домодедово, Московская область
Место жительства
До 04.07.2005
Смерть
04.07.2005
Похороны
?.07.2005