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Луньков Фёдор Иванович

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Место рождения

Глотаево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

03.06.1888 ст.

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1888 ст.

Отец: Луньков Иван Ефимович

Мать: Лунькова Мария Афанасьевна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
24.10.1907 ст.

Жена: Лунькова Евдокия Ефремовна

Михайловское, Домодедово, Московская область
Поручители на венчании Фёдор Ивановича и Евдокии Ефремовны: Со стороны жениха - д. Глотаево крестьяне Луньков Сергей Иванович и Федор Петров. Со стороны невесты - крестьяне села Михайловское той же во... Показать все
Рождение ребёнка
12.07.1908 ст.

Сын: Луньков Владимир Фёдорович

Мать ребёнка: Лунькова Евдокия Ефремовна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
18.08.1909 ст.

Дочь: Лунькова Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Лунькова Евдокия Ефремовна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
04.01.1913 ст.

Сын: Луньков Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Лунькова Евдокия Ефремовна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
04.03.1915 ст.

Сын: Луньков Константин Фёдорович

Мать ребёнка: Лунькова Евдокия Ефремовна

Глотаево, Домодедово, Московская область
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_5018/ стр.281
Рождение ребёнка
03.08.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лунькова Евдокия Ефремовна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
15.10.1929

Сын: Луньков Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Лунькова Евдокия Ефремовна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Смерть
1930
Глотаево, Домодедово, Московская область
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