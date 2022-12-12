Луньков Фёдор Иванович
Место рождения
Дата рождения03.06.1888 ст.
Дата смерти1930
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1888 ст.
Отец: Луньков Иван Ефимович
Бракосочетание
24.10.1907 ст.
Михайловское, Домодедово, Московская область
Поручители на венчании Фёдор Ивановича и Евдокии Ефремовны: Со стороны жениха - д. Глотаево крестьяне Луньков Сергей Иванович и Федор Петров. Со стороны невесты - крестьяне села Михайловское той же во... Показать все
Рождение ребёнка
12.07.1908 ст.
Сын: Луньков Владимир Фёдорович
Мать ребёнка: Лунькова Евдокия Ефремовна
Рождение ребёнка
18.08.1909 ст.
Дочь: Лунькова Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Лунькова Евдокия Ефремовна
Рождение ребёнка
04.01.1913 ст.
Мать ребёнка: Лунькова Евдокия Ефремовна
Рождение ребёнка
04.03.1915 ст.
Сын: Луньков Константин Фёдорович
Мать ребёнка: Лунькова Евдокия Ефремовна
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203_780_5018/ стр.281
Рождение ребёнка
03.08.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лунькова Евдокия Ефремовна
Рождение ребёнка
15.10.1929
Мать ребёнка: Лунькова Евдокия Ефремовна
Смерть
1930