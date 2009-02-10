Лунькова (Петрова) Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунькова (Петрова) Вера Васильевна

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Место рождения

Парышево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

23.08.1928

Дата смерти

10.02.2009

Пол

Женский

Отец

Мать

1894 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1928

Отец: Петров Василий Васильевич

Мать: Петрова Татьяна Дмитриевна

Парышево, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
Около 1953

Муж: Луньков Михаил Фёдорович

Рождение ребёнка
22.08.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Луньков Михаил Фёдорович

Парышево, Домодедово, Московская область
Место жительства
До 2008
Михнево, Ступино, Московская область
Смерть
10.02.2009
Малино, Ступино, Московская область
Похороны
?.02.2009
Михнево, Ступино, Московская область
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