Лунькова (Петрова) Вера Васильевна
Место рождения
Дата рождения23.08.1928
Дата смерти10.02.2009
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1928
Бракосочетание
Около 1953
Рождение ребёнка
22.08.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Луньков Михаил Фёдорович
Место жительства
До 2008
Смерть
10.02.2009
Малино, Ступино, Московская область
Похороны
?.02.2009