Фёкла (Фёдорова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёкла (Фёдорова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1785

Дата смерти

До 1809

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1785 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1803

Дочь: Александра Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Косьмин

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1806

Дочь: Феврония Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Косьмин

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1808

Сын: Емельян Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Косьмин

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефан Косьмин

Смерть
До 1809
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