Фёкла (Фёдорова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1785
Дата смертиДо 1809
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1803
Дочь: Александра Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Косьмин
д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1806
Дочь: Феврония Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Косьмин
д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1808
Сын: Емельян Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Косьмин
д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стефан Косьмин
Смерть
До 1809