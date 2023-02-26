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Стефан Косьмин

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Место рождения

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1785

Отец: ?

Мать: ?

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.03.1803

Дочь: Александра Стефанова

Мать ребёнка: Фёкла (Фёдорова)

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1806

Дочь: Феврония Стефанова

Мать ребёнка: Фёкла (Фёдорова)

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1808

Сын: Емельян Стефанов

Мать ребёнка: Фёкла (Фёдорова)

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.09.1808

Жена: Мария Лукьянова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фёкла (Фёдорова)

Смерть
Неизвестно
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