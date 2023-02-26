Стефан Косьмин
Место рожденияд.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.03.1803
Дочь: Александра Стефанова
Мать ребёнка: Фёкла (Фёдорова)
д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1806
Дочь: Феврония Стефанова
Мать ребёнка: Фёкла (Фёдорова)
д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1808
Сын: Емельян Стефанов
Мать ребёнка: Фёкла (Фёдорова)
д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.09.1808
Жена: Мария Лукьянова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фёкла (Фёдорова)
Смерть
Неизвестно